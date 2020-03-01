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فن

شهيرة تعتذر لـ جمال وعلاء مبارك بعد عزاء الرئيس الأسبق.. اعرف السبب

الأحد 01/مارس/2020 - 04:25 م
شهيرة
شهيرة
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة شهيرة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعتذر فيه الى كل من جمال وعلاء مبارك بسبب عدم حضورها عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك. 

وقالت شهيرة : "أعتذر بشدة لجمال مبارك وعلاء مبارك عن عدم استطاعتنا تقديم واجب العزاء في الفقيد الغالي على قلوبنا، لظروف زوجي الفنان محمود ياسين المرضية، ولن ننسى فضل الرئيس ما حيينا وندعو له باستمرار أن يرزقه الله الجنة ونعيمها". 


وأقيم عزاء الرئيس الراحل حسنى مبارك فى مسجد المشير طنطاوى يوم الجمعة الماضى والذى حضره عدد من النجوم والفنانين. 


وشهد العزاء حضور المطرب عمرو دياب وبصحبته الفنانة دينا الشربيني، كما شهد حضور الفنان محمد رمضان والذي قام عدد من الحضور بالتقاط الصور التذكارية معه، وكذلك بكاء مجدي عبدالغني والذي حاول علاء مبارك تهدئته.


وشهد العزاء حضور الفنانات لبلبة ويسرا وإلهام شاهين، كما حضر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، ومحمد فايق وزير الإعلام الأسبق، ووزير الري السابق محمود أبو زيد، ومن الحاليين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ووزير التموين على المصيلحي، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.


وحضر العزاء الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة السعودي، وعضو مجلس الوزراء، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، وأحمد عبدالعزيز قطان، وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية، وحضر كذلك نبيل بن يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، وقدم تعازي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. 
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