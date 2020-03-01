الهلال السعودي يؤجل حسم مصير إدواردو

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد أن إدارة نادي الهلال السعودي قررت تأجيل حسم تجديد عقد البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الفريق إلى نهاية الموسم.





وكانت إدارة الهلال اتفقت مع إدواردو على تجديد عقده قبل أن تقرر تأجيل حسم الملف إلى نهاية الموسم انتظارا لتقرير المدير الفني رازفان لوشيسكو.





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأحد، إن "بقاء البرازيلي كارلوس إدواردو مع الهلال يرتبط بتقرير الروماني رازفان لوشيسكو في نهاية الموسم".





وأضافت "البرازيلي دخل قبل شهرين فترة الانتقال الحر التي تسمح له بالتوقيع مع أي فريق دون موافقة ناديه الأصلي".





وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن "إدارة الهلال اتّفقت سابقا مع اللاعب على تجديد عقده قبل أن تقرر تعليق مصيره، وتنتظر تقرير المدرب الروماني".





ويقضي اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 30 عاما موسمه الخامس مع الهلال، وخاض حتى الآن 91 مباراة في دوري المحترفين سجل خلالها 53 هدفا منها 11 هدفا في النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وأكد مارسيلو بينييرو وكيل أعمال إدواردو، قبل عدة أسابيع رفض موكله عرضين من نادي إماراتي وآخر برازيلي، كما أكد أن جميع الخيارات مفتوحة أمامه في الصيف المقبل، سواء البقاء في العاصمة السعودية أو الرحيل عن الهلال لوجهة أخرى.