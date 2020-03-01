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رياضة

تأكيدا لصدى البلد.. المقاصة يعلن رسميا تولى إيهاب جلال تدريب الفريق

الأحد 01/مارس/2020 - 05:15 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى
تعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام مع إيهاب جلال رسميا لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة في المرحلة المقبلة، خلفا للنيجيري إيمانويل أمونيكي.

وتم ضم حمد ابراهيم ومصطفى كمال الى الجهاز المعاون لإيهاب جلال.

ومن المقرر أن يبدأ إيهاب جلال مهامه رسميا بقيادة مران الفريق غدا، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم 12 مارس الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثامنة عشرة للدوري.

وعقد مجلس إدارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام جلسة مع إيهاب جلال بعد عودة المدرب من أداء مناسك العمرة أمس واتفق الطرفان على شروط التعاقد، وتفاصيل خطة عمل الجهاز الفني الفني الجديد في المرحلة المقبلة لاستعادة مكانة المقاصة في ترتيب جدول الدوري.

وقرر مجلس إدارة المقاصة تعيين النيجيري إيمانويل أمونيكي مشرفا عاما لأكاديميات المقاصة المقرر تدشين فروعها بعدد من الدول الأفريقية، والتي تم افتتاح أول فروعها مؤخرا بدولة تنزانيا.

وابدى إيهاب جلال سعادته بالعودة  لتدريب المقاصة مؤكدا انه عاد لبيته ولم يتحدث في اي شروط مادية مع اللواء عبدالسلام في ظل العلاقة القوية والتفاهم بينهما، وكل ما يسعى إليه هو إعادة المقاصة لمكانتها وسط الكبار في الدوري.

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