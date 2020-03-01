سلطان عمان يصدر 10 مراسيم بتعيينات وتعديلات قانونية

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، 10 مراسيم بينها اعتماد قانون جهاز الأمن الداخلي، وإجراء تعديلات على قانون الدفاع المدني "اللجنة الوطنية للدفاع الوطني".





وقالت وكالة الأنباء العمانية إن "السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوما بشأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، يكون لها الشخصية الاعتبارية والمالية والإدارية وتتبع ديوان البلاط السلطاني، ويكون لها أمين عام".





وتضمنت المراسم العشرة التي أصدرها السلطان هيثم مرسوم تعيين فاتك بن فهر آل سعيد، مبعوثا خاصا له، وتعيين سالم بن المحروقي وزيرا للتراث والثقافة.





واصدر سلطان عمان مرسوما بمنح الشيخ سباع بن سباع السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات مرتبة وزير، وتعيين سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيلا لوزارة شئون الفنون.





وتضمنت المراسيم تعيين فيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة، وتعين منصور بن ماجد آل سعيد مستشارا خاصا لسلطان عمان بمرتبة وزير.







