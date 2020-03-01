السفير الصيني بالقاهرة يشكر الرئيس على هديته لشعبه

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج: أتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى وجه وزيرة الصحة والسكان بالسفر للصين فى ذلك الوقت لنقل رسالة طمأنينة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف أن الحكومة الصينية تهتم بزيارة وزيرة الصحة للصين، وتبادل الخبرات لمكافحة فيروس كورونا المستجد وستترك أثرها فى التاريخ بين الصين ومصر.





وقال السفير الصينى بالقاهرة: أتقدم بكل الشكر والتقدير لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى تقديم الهدية والتى تضم مستلزمات طبية للصين ، ونعتبر هذه الإجراءات من القيادة المصرية حكومة وشعبا عبارة عن تضافر البشرية لمكافحة فيروس كورونا وقوة الصداقة بين مصر والصين.





وتابع: نبذل ما فى وسعنا لمجابهة فيروس كورونا المستجد من أجل الحماية لكافة شعوب العالم، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون بين مصر وكافة دول العالم لمواجهة الفيروس.



