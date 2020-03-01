«الصحة العالمية» توضح حقيقة اكتشاف لقاح لـ فيروس كورونا

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أن اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد مازال في مرحلة البحث والتجريب ولم يتم التوصل إلى نتائج نهائية حتى الآن.









وردت المنظمة، على الأنباء التي أفادت بوجود أدوية تعالج كورونا مثل دواء الملاريا بأنها مجرد شائعات، مؤكدة "لا يوجد علاج حتى الآن".









وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك عشرات اللقاحات لفيروس كورونا "قيد التطوير" وتجري دراستها في جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن هناك 20 لقاحًا قيد التجارب السريرية، وأن النتائج الأولى ستظهر خلال أسابيع.









قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس أمس الأول، الجمعة، إن علماء الأوبئة في المنظمة يراقبون التطورات في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرًا إلى أن المنظمة زادت من تقييمها لخطر انتشار المرض إلى مستوى "عالٍ للغاية".









وتابع غبريسوس، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، أنه لا يزال من الممكن تتبع معظم حالات المرض الناجم عن فيروس كورونا إلى جهات اتصال معروفة أو مجموعات من الحالات، و"لا ترى منظمة الصحة العالمية أدلة حتى الآن على أن الفيروس ينتشر بحرية".









وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه "لاتزال هناك فرصة لاحتواء انتشار هذا الفيروس"، على الرغم من الانتشار الواسع له، خاصة في خارج الصين، التي بدأ فيها انتشار الفيروس في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.









وحول الاحتياطات الشخصية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، دعا مدير منظمة الصحة العالمية، للتأكد من غسل اليدين بانتظام وتنظيف الأسطح باستخدام مطهر، من بين العادات الصحية الأخرى، بالإضافة إلى ارتداء الأقنعة الطبية الواقية.