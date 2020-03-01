أحمد موسى لـ إثيوبيا: إحنا 100 مليون ولو 17 واحد برضو لينا حق فى الحياة

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الدولة المصرية تسعي للحافظ على حقوقها فى قضية سد النهضة ويجب أن تنفذ الدول الثلاث ما اتفق عليه فى واشنطن.





وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"إجتماع واشنطن الأخير يحقق أهداف الدول الثلاثة، ولكن أثيوبيا ترفض الإنصياع وراء هذا الإتفاق بعد الموافقة عليه بالإجتماع".





وأكمل موسى:"لاضرر ولاضرار ولن تستطيع اى دولة مهما كانت ان تكشل خطورة على حياة المصريين، مشيرا إلى أنه يجب ان تكون المياه مجال للتعاون والوحدة بين الدولة والشعوب وليس للتفرقة والنزاع.





وأردف:"بيان الخارجية واضح وشفاف ويطمئن المواطنين بشأن حقوقنا ونتمنى أن تلتزم أثيوبيا بما وقعت عليه فى واشنطن".





ونوه موسى إلى ان مصر لن تفرق فى حقوق أبنائها، مضيفا:"ده حق 100 مليون فى الحياة وحتى لو 17 واحد برضو ليهم حق فى المياة ومينفعش يروح أو حد يجور عليه".