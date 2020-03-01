أستاذ فيروسات: كورونا يستهدف أصحاب المناعة المنخفضة.. فيديو

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن القرن الحالي شهد انتشار عدد من الفيروسات ابتداء من فيروس السارس في 2003 يليه متلازمة الشرق الأوسط التنفسية يليه إنفلونزا الخنازير في 2009.





وتابع علي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «كورونا فيروس جديد ولم يتحور من فيروس آخر رغم وجود شبه بينه وبين السارس»، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى دور الخفافيش في نقل كورونا.





وأضاف علي «كورونا أخطر الفيروسات التي ظهرت في القرن الحالي كونه سريع الانتشار ويستهدف الأعمار الصغيرة والكبري ذات المناعة المنخفضة».





وأردف: "كورونا يتسبب فى حدوث إلتهاب رئوي حاد يؤدى للوفاة وهذه هى خطورته الرئيسية، مضيفا: "فيروس كورونا يصنف رقم واحد فى الفيروسات الوبائية".



