AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ فيروسات: كورونا يستهدف أصحاب المناعة المنخفضة.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 11:10 م
كورونا
كورونا
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن القرن الحالي شهد انتشار عدد من الفيروسات ابتداء من فيروس السارس في 2003 يليه متلازمة الشرق الأوسط التنفسية يليه إنفلونزا الخنازير في 2009.

وتابع علي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «كورونا فيروس جديد ولم يتحور من فيروس آخر رغم وجود شبه بينه وبين السارس»، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى دور الخفافيش في نقل كورونا.

وأضاف علي «كورونا أخطر الفيروسات التي ظهرت في القرن الحالي كونه سريع الانتشار ويستهدف الأعمار الصغيرة والكبري ذات المناعة المنخفضة».

وأردف: "كورونا يتسبب فى حدوث إلتهاب رئوي حاد يؤدى للوفاة وهذه هى خطورته الرئيسية، مضيفا: "فيروس كورونا يصنف رقم واحد فى الفيروسات الوبائية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا ليس أولها.. قصص أوبئة تفوقت على الحروب وحصدت ملايين الأرواح

د. مجدي بدران يكتب: تعرف على فيروس كورونا الجديد

سر تسمية فيروس كورونا بهذا الاسم؟

تعرف على أعراض وأسباب فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.. فيديو

الصحة العالمية: لجنة خبراء كورونا تجتمع لتقييم ما إذا كان يجب إعلان الطوارئ عالميا بسبب الفيروس

استشارى صدر يوضح ماهية فيروس كورونا وكيفية تأثيره على الإنسان.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على هواتف محمد صلاح.. من بينها تليفون ذهب

خبير لوائح يكشف عقوبة الأهلي حال فسخ عقد كهربا

الخيانة في دمها.. قاتل زوجته في الجيزة: هربت مع عشيقها ورجعتها ومارست الرذيلة مع أبويا

نادر شوقي يكشف موعد عودة رمضان صبحي للملاعب

أخبار الزمالك.. حقيقة رحيل ساسي ومحمود علاء.. وبشرى سارة قبل مواجهة الترجي

بعد خضوعها لجراحة.. تعرف على مضاعفات مرض منة عرفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد

بفستان جرئ.. رانيا يوسف في إطلالة جديدة.. والجمهور: رقصك حلو

شاهد.. المعالم الأثرية في مصر بـ "الصيني" بسبب كورونا