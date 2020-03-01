القبض على كويتي حاول قتل زوجته وابنته للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا

ألقت قوات الأمن الكويتية، اليوم الأحد، القبض على مواطن كويتي حاول قتل زوجته وابنته بعدما اشتبها في إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقالت صحيفة "الراي" الكويتية: "استنجدت مواطنة وابنتها برجال وزارة الداخلية، لإنقاذهما من رب الأسرة الذي حاول قتلهما، بعدما اشتبهتا بأنه مصاب بفيروس كورونا واستدعيتا سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى جابر لإجراء الفحوصات الطبية، والاطمئنان على صحته".





وأضافت: "مواطنة استغاثت بعمليات وزارة الداخلية، وأبلغت بأن زوجها يحاول قتلها وابنتها، وطلبت من رجال الأمن سرعة الحضور قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه، وفي ضوء البلاغ، توجه الأمنيون إلى المكان وعندما حلوا في الموقع تواصلوا مع المواطنة وابنتها، حيث أفادت المبلغة بأنهما اشتبهتا بأن زوجها مصاب بفيروس كورونا، فقامت هي وابنتها بطلب سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى جابر، إلا أنه انفعل وحاول أن ينال منهما وهدّدهما بالقتل، الأمر الذي اضطرهما إلى الابتعاد عنه حتى يهدأ".





وتابعت "الراي": "رجال الأمن تعاملوا مع البلاغ بجدية تامة، وأحالوا المواطن إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة، في حين أبدت الزوجة رغبتها في عدم تسجيل قضية بحقه، وأكدت أن كل ما تريده نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، وتم تسجيل إثبات حالة بالواقعة، وإبلاغ المسؤولين في وزارة الداخلية".



