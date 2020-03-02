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رياضة

هاني حتحوت عن تعادل المصري مع نهضة بركان المغربي: نتيجة محبطة ..فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:00 ص
هانى حتحوت
هانى حتحوت
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن المصري البورسعيدي تعادل على ملعبه أمام نهضة بركان بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جرت مساء الأحد فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن تعادل المصري البورسعيدي وتلقيه هدفين على ملعبه، تعد النتيجة الأسوأ للفرق المصرية بالبطولات القارية.

وأوضح هانى حتحوت، إن تعادل المصري البورسعيدي مع نهضة بركان، محبطا للغاية، وباتت حسابات الفريق البورسعيدي معقدة، ولكن لايزال هناك بصيصا من الأمل، إذا تمكن من تسجيل هدف فى لقاء الإياب.
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