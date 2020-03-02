هاني حتحوت عن تعادل المصري مع نهضة بركان المغربي: نتيجة محبطة ..فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن المصري البورسعيدي تعادل على ملعبه أمام نهضة بركان بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جرت مساء الأحد فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية.





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن تعادل المصري البورسعيدي وتلقيه هدفين على ملعبه، تعد النتيجة الأسوأ للفرق المصرية بالبطولات القارية.



