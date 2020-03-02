فاروق حسني و زاهي حواس وإلهام شاهين.. يحتفلون بعرض رقصة لا تنسى

احتفل الفنان والوزير الأسبق فاروق حسني والوزير الأسبق دكتور زاهي حواس والدكتورة مؤمنة كامل والموسيقار هاني شنودة والنجوم الهام شاهين ونادين واحمد يحيى وهاني حسن والروائي احمد العايدي وراقصة الباليه دكتورة ماجدة صالح راقصة الباليه سحر حلمي هلالي والدكتور سمير غريب بالعرض الأول للفيلم الوثائقي رقصة لا تنسى.





فيلم " رقصة لا تنسى " كتبه آدم مكيوي وهو أيضا المنتج الفني للفيلم وأنتجته مؤسسة مؤمنة كامل للتنمية وأخرجه آدهم الصفتي و تم تصويره ومونتاجه على مدار 9 أشهر

يتناول الفيلم قصة حياة عبد المنعم كامل راقص الباليه ورئيس الأوبرا الأسبق الذي رحل عن عالمنا عام 2013 بعد صراع شرس مع المرض.





عبد المنعم كامل من جيل الرواد في الباليه حيث التحق بمعهد الباليه في الستينات و أصبح من أهم راقصي الباليه المصريين بل وقدم باليهات على أهم المسارح العالمية مع الباليرينا المصرية ماجدة صالح.





وبعد حريق الأوبرا إنفرط عقد فرقة الباليه و سافر راقصوها حول العالم و عادوا في نهايةالسبعينات ليحيوا فنا كان قد تراجع كثيرًا.





عبر شهادات من كل من عاصر كامل في كل مراحله الفنية و صراعات و انجازاته يتناول فيلم " رقصة لا تنسى " عصر كامل من الفن المصري الرفيع وكيف حفر هؤلاء الفنانون في الصخر حتى تظل الأوبرا منارة للفنون الرفيعة وشعلة لا تخمد.





الفيلم يضم شهادات من رفاق ورؤساء وعائلة وتلاميذ عبد المنعم كامل وهو لا يسرد سيرة شخصية فحسب بل يسرد سيرة فن الباليه في مصر.





و يتناول الفيلم أيضا معاناة الراحل مع المرض و إخراجه لأوبرا عايدة في الصين وظهوره في عدة أفلام من إخراج المخرج الراحل حسين كامل الذي أختاره بطلا لرواية نجيب محفوظ حب تحت المطر.





من ضمن ضيوف الفيلم وزيرة الثقافةايناس عبد الدايم الباليرينا العالمية دكتورة ماجدة صالح فاروق حسني وزير الثقافية الأسبق الفنانات نيللي كريم و سحر حلمي هلالي و نادين والفنان أحمد يحيي الموسيقيين ناير ناجي و هاني شنودة و طارق شرارة و نادر عباسي و رمزي يسي.