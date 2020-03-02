بفستان أحمر.. منى ممدوح تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة منى ممدوح صورة جديدة، من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".









وظهرت منى ممدوح بفستان احمر طويل مكشوف الصدر والكتفين ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام.





وعلقت منى ممدوح قائلة "مبسوطه لأني نظيفة من جوه وبتعامل بطبيعتي ولأني مش منافقة ولا حقوده وراضيه بنفسي جدًا وإن عمري ما أذيت حد مع إني بتأذي كتير جدااااا ، مبسوطه لأني عايشه بقلب أبيض لا عمري بصيت لحد ولا أتمنبت شر لحد مهما كان ، مبسوطه من حب الناس النظيفه ليا ودعواتهم ليه من القلب والأهم من كل ده رضا ماما الله يرحمها عني ودعاء بابا ليه كل دقيقة ربنا يشفيه ويخليه ليه ....الحمدلله 🙏❤️"









يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.









كما شاركت منى ممدوح في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.



