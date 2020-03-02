اليوم.. إيهاب جلال يقود تدريبات المقاصة استعدادا لمواجهة أسوان

و أتم مسئولو نادي مصر المقاصة إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للنيجيري إيمانويل إمونيكي.





وشهدت الأيام الماضية دخول المقاصة فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال لإقناعه بتدريب الفريق الفيومي ، وهو ما وافق عليه جلال بعد مهلة من الوقت، خاصة وإنه كان يرغب فى الحصول على قسط من الراحة بعد الفترة التدريبية التي قضاها مع المصري البورسعيدي خلال الأشهر الماضية والضغوطات الكبيرة التى تعرض لها..





ومن المقرر أن يبدأ إيهاب جلال مهمته الرسمية مع المقاصة اليوم ، من خلال قيادة تدريب الفريق لأول مرة استعدادا لمواجهة أسوان المقرر إقامتها 12 مارس الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.





وفضل إيهاب جلال البدء بشكل فورى مع الفريق وحضور التدريبات فى ظل قناعاته الكاملة بأنه يحتاج المزيد من الوقت من أجل استيعاب اللاعبين الطريقة التى ينوى الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة فى تدريبات الفريق الفيومي .





ويتكون الجهاز الفني لإيهاب جلال من وليد هويدى مديرا للكرة وحمد إبراهيم مدرب عام وجمال عمر وأحمد حسام مدرب ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى وهشام مصطفى طبيبا للفريق.

يقود إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تدريبه الأول مع فريقه اليوم بعد إعلان توليه المسئولية بشكل رسمي أمس.