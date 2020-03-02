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أخبار البلد

ضبط صيدلي مصري في مطار القاهرة بعملات أثرية مهربة من فرنسا.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:12 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط صيدلي مصري حاول تهريب كمية من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات و6 عملات ذهبية لدي إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الفرنسية باريس، وتم تحرير محضر بالواقعة.


أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة من باريس اشتبه هاني محمود أحمد مأمور اللجنة الجمركية، في صيدلي مصري، وتم تكليف أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، ومصطفى مرسي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة " X_Ray "،  وتلاحظ له وجود عبوات تكرارية.


تم تكليف محمد عبد الباقي محمد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وعثر علي كميات من شرائط عقار الترامادول المخدر مخفاة داخل عبوتي غذاء ملكات النحل وعلاج للمعدة، بالإضافة إلي العثور علي كمية اخري مخباة داخل حذاء بأحد الحقائب، كما عثر علي 6 عملات ذهبية داخل مناديل ورقية مخبأة داخل جوانتي أسفل ملابس الراكب بالحقيقة.


وبعرض الأمر علي الدكتور ماجد موسي مدير الجمرك، قام باستدعاء مسئولي الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم 3 برئاسة شيرين رمضان أحمد مدير الوحدة، وتم التأكيد أن 5 من العملات أثرية وتنتمي للعصر البيزنطي.


وأمر ماجد موسى مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح المدير العام والمشرف علي الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي الذي أحال الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.

ضبط صيدلي مصري في مطار القاهرة بعملات أثرية مهربة من فرنسا.. صور
ضبط صيدلي مصري في مطار القاهرة بعملات أثرية مهربة من فرنسا.. صور
ضبط صيدلي مصري في مطار القاهرة بعملات أثرية مهربة من فرنسا.. صور
ضبط صيدلي مصري في مطار القاهرة بعملات أثرية مهربة من فرنسا.. صور
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