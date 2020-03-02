AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لو أنت دكتور وعايز تكليفك يكون في مستشفيات القوات المسلحة .. أعرف التفاصيل

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:12 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
Advertisements
محمد إبراهيم
صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من "الأطباء البشريين – الأسنان – الصيادلة" الحاصلين والحاصلات على درجة الماجستير والدكتوراة فى جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة يوليو 2020، ويتم سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبرى القبة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/3/2020.

وينشر موقع صدى البلد 13 شرطا من أجل القبول:

= أن يكون حسن السير والسلوك
= أن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة
= ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف
= لا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط بالترشح للتكليف بالصفة العسكرية
= أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام
= أن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقا لتقييم لجنة الاختبار
= أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح
= أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى
= أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول، والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة "فترة التكليف".

ويشترط للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان الحاصلين - الحاصلات على درجة الماجستير الآتي:
= أن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.
= أن لا تزيد السن على 34 سنة في 30/6/2020
= أن لا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه
= أن لا يزيد للحاصلين /  الحاصلات على درجة الدكتوراه على 38 سنة في 30/6/2020

أقرأ أيضا:


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 شروط ومستندات للتطوع في القوات المسلحة.. تعرف عليها

7 شروط ومستندات للتطوع في القوات المسلحة.. أن يكون لائقا طبيًا ومصرى الجنسية وليس عن طريق التجنس .. لن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب.. وصرف ملفات التطوع من 27 يناير لـ 27 فبراير

الإعلان عن قبول دفعة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية ..اعرف مواعيد سحب الملفات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية.. مدة الدراسة عامٌ لجميع التخصصات.. 13 شرطا للقبول .. وفتح باب التقديم 24 فبراير

الجيش في أسبوع: الرئيس يفتتح مصانع وخطوط إنتاج حربية جديدة.. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. وقبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة

ترشيحاتنا

بيكيه: واجهنا أسوأ نسخة لـ ريال مدريد في الشوط الأول

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 2 -3 -2020.. فيديو

بسبب كورونا.. قرار عاجل من تويتر

أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور

لأول مرة.. جيب جراند شيروكي 2021 الشكل الجديد.. صور

في غفلة من والدها .. رجل يغتصب طفلة أمريكية داخل حمام مطعم شهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور

سعر صادم لفستان أنابيلا هلال فى The voice kids

في غفلة من والدها .. رجل يغتصب طفلة أمريكية داخل حمام مطعم شهير