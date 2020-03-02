لو أنت دكتور وعايز تكليفك يكون في مستشفيات القوات المسلحة .. أعرف التفاصيل

صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من "الأطباء البشريين – الأسنان – الصيادلة" الحاصلين والحاصلات على درجة الماجستير والدكتوراة فى جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة يوليو 2020، ويتم سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبرى القبة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/3/2020.





وينشر موقع صدى البلد 13 شرطا من أجل القبول:





= أن يكون حسن السير والسلوك

= أن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة

= ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف

= لا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط بالترشح للتكليف بالصفة العسكرية

= أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام

= أن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقا لتقييم لجنة الاختبار

= أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح

= أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى

= أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول، والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة "فترة التكليف".





ويشترط للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان الحاصلين - الحاصلات على درجة الماجستير الآتي:

= أن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

= أن لا تزيد السن على 34 سنة في 30/6/2020

= أن لا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه

= أن لا يزيد للحاصلين / الحاصلات على درجة الدكتوراه على 38 سنة في 30/6/2020





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