قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة.. امتيازات يحصل عليها المتقدم.. وسحب الملفات ١ مارس

قبول دفعة جديدة للتكليف:

يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنويًا بحد أقصى أربعة سنوات

يمنح الضابط المكلف بالصفه العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف

يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة

سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبرى القبة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/3/2020









صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من "الأطباء البشريين – الأسنان – الصيادلة" الحاصلين والحاصلات على درجة الماجستير والدكتوراه فى جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة يوليو 2020.









الشروط العامة للقبول

- أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى.





- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.





- أن يكون حسن السير والسلوك.





- أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.







- أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام.







- أن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقا لتقييم لجنة الاختبار.







- أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول، والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة "فترة التكليف".





- أن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة.





- لا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط بالترشح للتكليف بالصفة العسكرية.









ويشترط للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان الحاصلين - الحاصلات على درجة الماجستير الآتي:





- أن لا تزيد السن على 34 سنة في 30/6/2020.







- أن لا يزيد للحاصلين / الحاصلات على درجة الدكتوراه على 38 سنة في 30/6/2020.







- أن لا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه.





- أن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.





- مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف.





يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنويًا بحد أقصى أربع سنوات، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش.





كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، علما بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبرى القبة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/3/2020.





ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg.





وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة ٩ صباحًا حتى ٢ مساءً عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم 2617788 /02.



