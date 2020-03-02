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رياضة

رسميا.. استاد القاهرة يستضيف مباراة منتخب مصر وتوجو 26 مارس

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:25 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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القسم الرياضي
تلقى اتحاد الكرة موافقة رسمية من الجهات الأمنية، تفيد بإقامة مباراة منتخب مصر أمام توجو يوم 26 مارس الجارى باستاد القاهرة بناء على طلب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى.

كان اتحاد الكرة أرسل خطابًا إلى الجهات الأمنية، يطلب فيه إقامة مباراة منتخب مصر أمام توجو المحدد لها يوم 26 مارس المقبل بالجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على استاد القاهرة.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، وهو ما وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في أزمة ومأزق خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس في الجولة الثالثة وبالتالي يواجه الجهاز الفني أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين خاصة أن المنتخب الوطني سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريبا وحيدا على الأكثر في توجو، فضلًا عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطني بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت في رحلة السفر خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة، حيث إن السفر العادي يتطلب ترانزيت في أثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.

ورفض حسام البدرى إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، نظرًا لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من حدوث إصابات داخل الفريق قبل المباراتين المرتقبتين، لاسيما أن مباريات الدورى تشهد حالة من الضغط ما يصيب اللاعبين بالإجهاد.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، على ضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبي لقائمة الفراعنة للمعسكر المقبل .. واتفق أعضاء الجهاز الفنى على ضم كل من رمضان صبحى ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وأكرم توفيق للمعسكر المقبل.
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