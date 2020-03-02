سامح عاشور: طرح أسهم للمحامين فى شركة النقابة الاقتصادية القابضة

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن الدستور نص على مركزية النقابات المهنية، فهناك نقابة وحيدة لإدارة شئون المهنة، فيما أكد قانون المحاماة على ذات الأمر، وجعل للنقابة العامة أذرع ممثلة في الفرعيات".





وأوضح "عاشور"، خلال لقاءه مع محامي جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، أن هناك فارق شاسع بين لامركزية النقابة، ولامركزية الخدمة، متابعا: "النقابة تطبق بالفعل لامركزية الخدمة، فخطابات العلاج تصدر من النقابات الفرعية، والتصديق على العقود، ودفع رسوم تجديد الاشتراك يتم بالفرعيات"، موضحا: "عندما تكتمل ميكنة النقابة بالكامل مع ربطها بالمحاكم ستتطور تقديم الخدمات إلكترونيا".



