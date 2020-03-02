AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سامح عاشور: طرح أسهم للمحامين فى شركة النقابة الاقتصادية القابضة

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:16 م
سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين
Advertisements
حمادة خطاب
أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن الدستور نص على مركزية النقابات المهنية، فهناك نقابة وحيدة لإدارة شئون المهنة، فيما أكد قانون المحاماة على ذات الأمر، وجعل للنقابة العامة أذرع ممثلة في الفرعيات".

وأوضح "عاشور"،خلال لقاءه مع محامي جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، أن هناك فارق شاسع بين لامركزية النقابة، ولامركزية الخدمة، متابعا: "النقابة تطبق بالفعل لامركزية الخدمة، فخطابات العلاج تصدر من النقابات الفرعية، والتصديق على العقود، ودفع رسوم تجديد الاشتراك يتم بالفرعيات"، موضحا: "عندما تكتمل ميكنة النقابة بالكامل مع ربطها بالمحاكم ستتطور تقديم الخدمات إلكترونيا". 

وفى سياق آخر أعلن "عاشور"، أن النقابة بدأت بالفعل إجراءات تطوير نادي المحامين النهري في العجوزة، كما سينضم إليه نادي المحامين في 6 أكتوبر ليكونا بالشكل الأمثل اللائق بالمحامين، على أن يدارا بشكل استثماري يدر عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، منوها إلى أن النقابة ستؤسس شركة اقتصادية قابضة مستقلة يشرف عليها متخصصين، تهدف لإدارة أملاك النقابة بالشكل الأمثل، وسيطرح أسهم للمحامين حتى يكون العائد الاقتصادي المتوقع للنقابة والمحامين معا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشاط نقيب المحامين خلال يومين.. تفقد مبنى النقابة الجديد وتواصل مع وزير الإسكان لحل أزمة 7 محامين مفصولين.. يوافق على تأسيس أسرتين جدد للمحامين ولجنة للدفاع

نقيب المحامين: سيأتي يوم يكون فيه القيد بالنقابة أصعب من الانضمام للقضاء

خدمات سامح عاشور للنقابات الفرعية خلال 6 أشهر.. تطوير نادي العجوزة وجليم وأسوان.. تركيب شاشات إلكترونية في المحاكم.. وتطوير استراحات 10 نقابات فرعية

من سحب الأرض حتى حجر الأساس.. تعرف على تفاصيل عودة ارض نادي المحاماة للنقابة.. صور

سامح عاشور يفتتح مقر محامين المنيا الجديد.. صور

سامح عاشور: قانون المحاماة لا يتضمن إشرافا قضائيا على انتخابات النقابة

ترشيحاتنا

حبس إبراهيم سعيد شهرًا لامتناعه عن دفع نفقة نجله

خاص| كواليس إصابة المهندس الكندي بـ كورونا ونقله إلى مستشفى النجيلة

امونيكي يكشف منصبه الجديد في مصر المقاصة عقب التعاقد مع إيهاب جلال

التنويم المغناطيسي.. موسيماني يتغنى بـ الأهلي ويؤكد صعوبة تأهل صن داونز أمامه

بعد حادثة معجب بـ ليلى علوي .. نجمات وقعن فريسة للتحرش

عدسة نظارتها فضحتها .. ياسمين صبري تثير الجدل بعد ظهور شخص معها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتحاد الدولي لليد يختتم جولاته التفقدية في مصر

مش هنسلم مش هنبوس .. 10 عادات توقف عنها لمنع الإصابة بـ كورونا

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور