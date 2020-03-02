سامح عاشور: طرح أسهم للمحامين فى شركة النقابة الاقتصادية القابضة

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن الدستور نص على مركزية النقابات المهنية، فهناك نقابة وحيدة لإدارة شئون المهنة، فيما أكد قانون المحاماة على ذات الأمر، وجعل للنقابة العامة أذرع ممثلة في الفرعيات".
وأوضح "عاشور"،خلال لقاءه مع محامي جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، أن هناك فارق شاسع بين لامركزية النقابة، ولامركزية الخدمة، متابعا: "النقابة تطبق بالفعل لامركزية الخدمة، فخطابات العلاج تصدر من النقابات الفرعية، والتصديق على العقود، ودفع رسوم تجديد الاشتراك يتم بالفرعيات"، موضحا: "عندما تكتمل ميكنة النقابة بالكامل مع ربطها بالمحاكم ستتطور تقديم الخدمات إلكترونيا".
وفى سياق آخر أعلن "عاشور"، أن النقابة بدأت بالفعل إجراءات تطوير نادي المحامين النهري في العجوزة، كما سينضم إليه نادي المحامين في 6 أكتوبر ليكونا بالشكل الأمثل اللائق بالمحامين، على أن يدارا بشكل استثماري يدر عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، منوها إلى أن النقابة ستؤسس شركة اقتصادية قابضة مستقلة يشرف عليها متخصصين، تهدف لإدارة أملاك النقابة بالشكل الأمثل، وسيطرح أسهم للمحامين حتى يكون العائد الاقتصادي المتوقع للنقابة والمحامين معا.