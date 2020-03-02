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أخبار العالم

بعد الإعلان عن أول إصابة.. السعودية تقدم نصائح لمواجهة كورونا تعرف عليها

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود نوفل
وجهت وزارة الصحة السعودية ،اليوم، مجموعة من النصائح للمواطنين والمقيمين في المملكة، بشأن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي بدأ ينتشر في العالم منذ اكتشافه في مدينة ووهان الصينية.

وأوضحت الوزارة أهم الخطوات التي يجب فعلها في حال الشعور بأعراض المرض.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم:  البقاء في المنزل، ولبس الكمامة، والاتصال على هاتف رقم 937 هو مايجب عليك فعله في حال ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الإثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.

وقالت وزارة الصحة، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، أرسلت الوزارة إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وتطمئن الوزارة، الجميع بأن الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت "الصحة" بالجميع التواصل مع مركز “تواصل الصحة 937” في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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