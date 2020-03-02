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أخبار البلد

سيامة كاهن جديد للخدمة بإيبارشية بني سويف

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:14 م
سيامة كاهن جديد للخدمة
سيامة كاهن جديد للخدمة بإيبارشية بني سويف
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كتب – سامح سلام

صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، بحضور مجموعة من الأباء الكهنة والشمامسة والشعب.

وعقب صلاة الصلح تمم الأنبا غبريال صلوات سيامة القس هدرا القمص توما كاهنًا على كوم أبو راضي والقرى المحيطة بها، وتوجه الكاهن الجديد عقب القداس إلى دير السيدة العذراء (المحرق) لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، السيد فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق له.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة فولفجانج للمقر البابوي تأتي في إطار زيارته الحالية لمصر.

وأوضح متحدث الكنيسة اللقاء الذي جمع البابا تواضروس، ورئيس البرلمان النمساوي، اتسم بالود والاحترام المتبادل، كما حرص الجانبين على تبادل الهدايا التذكارية.
سيامة كاهن جديد للخدمة بإيبارشية بني سويف
سيامة كاهن جديد للخدمة بإيبارشية بني سويف
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