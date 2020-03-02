AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر يحذر من تشغيل مكبرات الصوت الخارجية أثناء الصلاة

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:47 م
حكم تشغيل مكبرات
حكم تشغيل مكبرات الصوت الخارجية أثناء الصلاة
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم استخدام مكبرات الصوت في المسجد، مؤكدًا أن ديننا الحنيف قد حثَّنا على المحافظة على الهدوء خاصة في العبادة حتى ولو كان مجموعة من المسلمين يعبدون الله في مكان واحد.

وقال الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم استخدام مكبرات الصوت في المسجد؟» أنه يجب على كل واحد أن لا يشوش على أخيه وينبغي عليه أن يحاول توفير المناخ الملائم للعبادة.

واستدل الدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستور، وقال: «أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعَّنَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ الْقِرَاءَةَ» [ صحيح ابن خزيمة].

ونوه بأنه يجوز استخدام مكبرات الصوت عند الأذان، وذلك لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، بل استخدام مكبر الصوت أولَى، وذلك لإعلام الكثير من الناس ممن يبتعدون عن مكان المسجد.

وتابع: أما عن رفع صوت مكبرات الصوت الخارجية أثناء الصلاة مما قد يسبب ضررًا للغير؛ فهذا الأمر لا يجوز؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (سنن ابن ماجه).


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء: تعذيب الحيوان وسوء معاملته سببا فى دخول النار

هل يجوز منع الأطفال من دخول المسجد؟.. الإفتاء تجيب وتحدد الضوابط

هل الصلاة في المنزل تنقص من أجر الصلاة عن المسجد ؟

هل يجوز للمرأة الاقتداء بإمام المسجد وهي في المنزل.. اعرف رأي العلماء

اداب زيارة البيت الحرام.. 8 أمور التزم بها و4 محظورات على المعتمر

هل تجوز الصلاة في جماعة مع الأطفال دون سن التكليف ؟ .. أمين الفتوى يوضح

ترشيحاتنا

لم تتأثر بتداعيات كورونا: انتظام حركة الملاحة في قناة السويس

إعلان الطوارئ.. الكاف يرد على استقالة معاذ حجي

صالح جمعة ورمضان صبحي يغنيان «بنت الجيران».. فيديو

فيروس كورونا.. الحكومة: الاشتباه في 1500 حالة لمصريين وأجانب قادمين إلى مصر

بعد وصول الفيروس المتوحش إلى تونس.. حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والترجي بسبب كورونا

إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب كورونا.. كلوب: جمهور ليفربول ليسوا حمقى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو