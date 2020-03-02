الأزهر يحذر من تشغيل مكبرات الصوت الخارجية أثناء الصلاة

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم استخدام مكبرات الصوت في المسجد ، مؤكدًا أ ن ديننا الحنيف قد حثَّنا على المحافظة على الهدوء خاصة في العبادة حتى ولو كان مجموعة من المسلمين يعبدون الله في مكان واحد.





وقال الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما ؟» أنه يجب على كل واحد أن لا يشوش على أخيه وينبغي عليه أن يحاول توفير المناخ الملائم للعبادة. حكم استخدام مكبرات الصوت في المسجد ؟» أنه





واستدل الدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستور، وقال: «أَلَا إ ِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعَّنَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ الْقِرَاءَةَ» [ صحيح ابن خزيمة].