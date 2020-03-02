إصابة 2000 إيطالي بـ كورونا .. مصريون محاصرون بمدينة معزولة شمال ميلانو

قال الدكتور وائل عبد القادر، رئيس الجمعية الثقافية الايطالية المصرية؛ أن أحد المصابين بفيروس الكورونا بإيطاليا مصري مقيم هناك، موضحا أنه تم اجراء فحوصات الكورونا وكانت ايجابية وتم حجزه في المستشفى.





وأكد عبد القادر خلال حلقة اليوم من برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «تن» ويقدمه الإعلامي «عمرو عبد الحميد»، أن المصري يبلغ من العمر 40 عاما من محافظة الدقهلية؛ ولكنه يتعافى بصورة كبيرة وتم القضاء على 70 % من الفيروس الموجود في جسمه.









ونوه عبد القادر، أن المصري يعيش في مدينة في شمال ميلانو وهي المدينة المنتشر بها الفيروس وبها عدد كبير من المصريين؛ مشيرا إلى أن القنصل المصري زاره من خلف الزجاج العازل .







