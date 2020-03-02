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توك شو

إصابة 2000 إيطالي بـ كورونا .. مصريون محاصرون بمدينة معزولة شمال ميلانو

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:51 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور وائل عبد القادر، رئيس الجمعية الثقافية الايطالية المصرية؛ أن أحد المصابين بفيروس الكورونا بإيطاليا مصري مقيم هناك، موضحا أنه تم اجراء فحوصات الكورونا وكانت ايجابية وتم حجزه في المستشفى. 

وأكد عبد القادر خلال حلقة اليوم من برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «تن» ويقدمه الإعلامي «عمرو عبد الحميد»، أن المصري يبلغ من العمر 40 عاما من محافظة الدقهلية؛ ولكنه يتعافى بصورة كبيرة وتم القضاء على 70 % من الفيروس الموجود في جسمه.


ونوه عبد القادر، أن المصري يعيش في مدينة في شمال ميلانو وهي المدينة المنتشر بها الفيروس وبها عدد كبير من المصريين؛ مشيرا إلى أن القنصل المصري زاره من خلف الزجاج العازل .


وأوضح عبد القادر، أن المدينة الموجود بها المصريين منعزلة تماما حتى لا ينتشر المرض، وسوف يمكث  المصري في الحجر الصحي لمدة 14 يوما ويخرج في حالة الشفاء التام؛ لافتا أن عدد المصابين بلغ 2000 حالة في إيطاليا.
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