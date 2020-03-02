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رياضة

قبل مواجهة الترجى.. هانى زادة يشيد بجهود السفارة المصرية قبل وصول بعثة الزمالك إلى تونس

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:36 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
أشاد المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة النادي بالدور الكبير الذي تقوم به السفارة المصرية فى تونس من أجل تذليل كل الصعاب قبل وصول بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى العاصمة التونسية مساء غد الثلاثاء استعدادا للقاء الترجي في إياب دور الـ 8 لدوري أبطال إفريقيا المقرر  الجمعة المقبل باستاد رادس. 

والتقى زادة مع السفير المصري نبيل حبشي مساء اليوم في حضور أعضاء السفارة وأيمن حافظ المنسق العام للاطمئنان على ترتيبات وصول بعثة الزمالك ومقر إقامة الفريق وملاعب التدريب وتأمين البعثة.

وأكد زاده أنه على تواصل مستمر مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الحريص على الاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة تخص البعثة.

كان الزمالك قد فاز على الترجي التونسي في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الجمعة الماضي.
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