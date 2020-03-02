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مرأة

يقي من أمراض القلب والسرطان.. تعرف على فوائد الفستق الحلبي

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:38 م
فوائد الفستق الحلبي
فوائد الفستق الحلبي
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آية التيجي
من أبرز فوائد الفستق الحلبي أنه يساعد على إنقاص الوزن وصحة القلب والأمعاء، حيث أن الفستق الحلبي غني بالبروتين والألياف، ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، بما في ذلك فيتامين B6 والبوتاسيوم، ومن ابرز فوائد الفستق الحلبي ما يلي:

1- الحماية من السرطان :
 من أهم فوائد الفستق الحلبي أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، فهو يحتوي على نسبة عالية من اللوتين وزياكسانثين والمعروف بأنه يحارب انتشار الأورام السرطانية، بالإضافة إلى انه يعزز صحة العين.

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2- إنقاص الوزن :
ويمكن ذكر فقدان الوزن كأحد أهم فوائد الفستق الحلبي، حيث ان الفستق الحلبي يحتوي على سعرات حرارية أقل وبروتين أكثر من معظم المكسرات الأخرى.

3- تعزيز بكتيريا الأمعاء النافعة :
 ويساهم الفستق الحلبي في تعزيز بكتيريا الأمعاء النافعة ، وذلك لأنه غني بالألياف، وهو أمر جيد لبكتيريا الأمعاء، ويزيد تناول الفستق الحلبي من عدد البكتيريا التي تنتج الأحماض الدهنية المفيدة قصيرة السلسلة.

4- يحد من الإصابة بأمراض القلب :
وأظهرت العديد من الدراسات أن فوائد الفستق الحلبي أنه يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، قد يقلل أيضًا من ضغط الدم أكثر من المكسرات الأخرى، وهو الأمر الذي يقلل من الإصابة بأمراض القلب.

5- تعزيز صحة الأوعية الدموية :
ويرتبط فوائد الفستق الحلبي في تعزيز صحة الأوعية الدموية، وذلك لأنه غني مركب أكسيد النيتريك، والذي يساعد في تمدد الأوعية الدموية بنسبة 30%.

6- الحماية من مرض السكري :
وسوف يحتاج مرضى السكري لمعرفة فوائد الفستق الحلبي، وعلى الرغم من احتواء الفستق الحلبي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مقارنة بمعظم المكسرات، إلا أن الفستق يحتوي على نسبة سكريات أقل، مما يجعله يقلل من نسب ارتفاع السكريات في الدم، وهو الأمر الذي يحمي مرضى السكري من الدخول في غيبوبة سكري، وتناوله بأمان.
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