يقي من أمراض القلب والسرطان.. تعرف على فوائد الفستق الحلبي

من

أبرز

فوائد الفستق الحلبي

أنه

يساعد على إنقاص الوزن وصحة القلب والأمعاء، حيث

أن

الفستق الحلبي غني بالبروتين والألياف، ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، بما في ذلك فيتامين B6 والبوتاسيوم، ومن ابرز فوائد الفستق الحلبي ما يلي:



1- الحماية من السرطان :

من

أهم

فوائد الفستق

الحلبي

أنه