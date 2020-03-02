البابا تواضروس يعزي مطران الفيوم في رحيل القمص يوحنا بديع.. صور

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص يوحنا بديع سليمان كاهن كنيسة السيدة العذراء بالفيوم.





ويلتمس قداسة البابا تواضروس الثاني عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسة الأب الراحل ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





ورحل عن عالمنا القمص يوحنا بديع سليمان فجر اليوم بعد خدمة كهنوتية حافلة بالعطاء استمرت ٢١ عامًا، وأقيمت صلوات تجنيزه في بعد ظهر اليوم بحضور صاحبي النيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس.





كما شارك في صلوات التجنيز مجمع الآباء كهنة الإيبارشية ووفود من الآباء الرهبان ممثلين عن أديرة رئيس الملائكة الجليل غبريال والقديس الأنبا أور بجبل النقلون بالفيوم والعذراء مريم بقرية الحمام وكذلك عن منطقة القديس مكاريوس السكندري بوادي الريان بالفيوم وعدد من الإيبارشيات المجاورة.





وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالًا تليفونيًا بنيافة الأنبا أبرآم قدم خلاله التعزية في الأب المتنيح المولود في يوم ٢٠ ديسمبر ١٩٦٦ وسيم كاهنًا يوم ١٩ فبراير ١٩٩٩ ونال القمصية ٢٩ سبتمبر ٢٠١٥.