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أخبار العالم

أردوغان يمثل دور «الشهيد» ويرفض مساعدات من الاتحاد الأوروبي

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض مساعدات الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا.

وبحسب "أناضول"، قال أردوغان: "يقولون لنا (الأوروبيون) سنرسل لكم مليار يورو، من تخدعون؟ لا نريد هذه الأموال، فتركيا التي أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين بإمكانها تدبير المبلغ الذي سيرسلونه".

وأضاف أردوغان: "للأسف لا العالم بأسره ولا الاتحاد الأوروبي يعي وضع تركيا التي تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ".

وتابع: "لم تتم الاستجابة لتطلعاتنا بشأن التقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات تجاه اللاجئين، والاتحاد الأوروبي لم يف بالتزامات إعلان 18 مارس بصورة تامة".

إلى ذلك، أجرى رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن أزمة المهاجرين على الحدود اليونانية مع تركيا.

وبحسب "رويترز"، أكد ترامب خلال الاتصال اعترافه بحق اليونان في إنفاذ القانون على حدودها.

واندلعت أزمة لاجئين بين اليونان وتركيا على الحدود بين البلدين إثر محاولة المئات من اللاجئين استغلال نقاط عبور غير محكمة لدخول اليونان.

ووضعت اليونان حدودها في حالة تأهب أمني قصوى، اليوم الأحد، إثر تعليق إقامة اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية لمدة شهر. ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس "قررنا رفض استقبال أي شخص يدخل اليونان بشكل غير قانوني"، مشيرًا إلى أنه سيزور المنطقة الحدودية مع تركيا الثلاثاء برفقة رئيس المجلس الأوروبي.

وأضاف: "المهاجرون على الحدود تحولوا إلى بيادق تستخدمها تركيا للضغط الدبلوماسي".

واتهم وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس، تركيا بالانخراط في حملة تضليل في ما يخص أعداد اللاجئين الذين دخلوا إلى الأراضي اليونانية من تركيا.
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