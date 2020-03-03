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رياضة

سفير مصر بجنوب أفريقيا: وجود الخطيب دافع كبير لفوز الأهلي على صن داونز

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:27 ص
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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حسام الحارتي
أشاد شريف عيسى سفير مصر بجنوب أفريقيا بدور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في دعم الفريق خلال رحلة جنوب إفريقيا قبل مواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عيسى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد "عقدت جلسات مكثفة مع الخطيب للاطمئنان عليه، هو تجاوز الإجهاد ويرغب في مساندة الفريق حتى النهاية.

وأردف: الخطيب يبث الروح في اللاعبين وينشر الايجابية على كل من حوله، وأعتقد أن وجوده على رأس البعثة دافع كبير لهم قبل اللقاء المرتقب.

واشار: الأهلي يواجه أمطار غزيرة اليوم خلال التدريبات والمستمرة حتى الغد ومن المنتظر أن يعتدل الطقس بعد ذلك.

وأتم كلماته: سوف يكون هناك حشد كبير داخل ملعب المباراة من قبل محبي صن داونز، الملعب يتسع لـ25 ألف متفرج.


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