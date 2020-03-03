مدرب دجلة: أميل للطريقة الدفاعية.. وصلاح نموذجا للموهبة المصرية

أكد بابا فاسيليو، المدير الفني الجديد لوادي دجلة، أنه يفضل الطريقة الدفاعية المنظمة.





وقال فاسيليو في لقاء خاص لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أميل للطريقة الدفاعية المنظمة بشكل جيد ويستطيع الهجوم أيضا في خطته، ويميل للعب بطريقة ٤/٣/٣".





وتابع بانه يعرف أن هناك أندية كبرى في مصر مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز.





وأضاف أنه يعرف بعض اللاعبين المميزين مثل محمد صلاح وهو نموذج جيد للموهبة المصرية ومجدي طلبة عندما كان لاعبًا في اليونان، وأيضا أحمد حسن كوكا وعمرو وردة.



