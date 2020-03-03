افتتاحه الخميس.. أبرز 8 معلومات عن هرم سقارة المدرج

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن بعد غد، الخميس، سيشهد افتتاح هرم زوسر المدرج في سقارة؛ وذلك بعد الانتهاء من أعمال مشروع ترميمه.





وأشارت إلى أن هذا الافتتاح يمثل سعادة لعشاق الآثار والتاريخ، حيث عانى الهرم كثيرًا من الإهمال لسنوات، وعادت الروح إليه بعد مشروع الترميم الأخير.

ويأتي انتهاء الترميم وافتتاح الهرم للزيارة؛ في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية وتطويرها والنهوض بخدمات الزائرين بها،خاصة أن مشروع الهرم تضمن تطوير المنطقة المحيطة به.

وينشر موقع صدي البلد أبرز 8 معلومات عن هرم زوسر المدرج في سقارة:

1- هرم زوسر المدرج هو اول هرم وأول بناء حجري في العالم.

2- يقع الهرم فى منطقة آثار سقارة ويطلق عليه الناس الهرم المدرج.

3- أحد المعالم الأثرية المهمة وبناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.

4- شمل مشروع الترميم أعمال درء الخطر، والترميم الخارجي والداخلي للهرم.

5- بدأ مشروع الترميم عام ٢٠٠٦ وتوقفت الأعمال عام ٢٠١١ واستأنف في نهاية عام ٢٠١٣.

6 الترميم شمل الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة.

7- تم ترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج وتهيئة وتنظيف الممرات.



8- لوحات إرشادية للزائرين وشارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجودة وزي موحد للعاملين بالنظافة ولأفراد الأمن.

