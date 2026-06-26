الليلة.. ختام الدورة العاشرة من ملتقى الإنتاج المشترك لدعم مشاريع الأفلام العربية

تُختتم اليوم فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى الإنتاج المشترك، المنصة المتخصصة التي تجمع المنتجين والمخرجين المستقلين وأصحاب مشاريع الأفلام الطويلة (الروائية والوثائقية) من مختلف أنحاء المنطقة العربية، مع نخبة من الشركاء الإقليميين والدوليين، من منتجين ووكلاء مبيعات وممثلي صناديق دعم ومهرجانات سينمائية.



وشهدت الدورة العاشرة من “أفلامنا” سلسلة من اللقاءات المهنية وجلسات التشبيك والعروض التقديمية للمشروعات، في إطار سعي الملتقى إلى بناء شراكات سينمائية جديدة، وتشجيع الإنتاجات المشتركة، وتعزيز التعاون بين صناع الأفلام والخبراء، بما يسهم في تسهيل فرص الحصول على التمويل الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات بين المشاركين.



ويُختتم الملتقى بإعلان المشروعات الفائزة، حيث تقوم لجنة تحكيم تضم ثلاثة من المتخصصين في صناعة السينما بمنح الجوائز لأفضل مشاريع الأفلام المشاركة، تقديرًا لجودتها الفنية وإمكاناتها الإنتاجية، ودعمًا لاستكمال مراحل تطويرها وإنتاجها.



الأفلام في مرحلة التطوير

حكاية ريشة وسمكة

مصر

إخراج أحمد الهواري



ريحة الجنة

تونس

إخراج حسام سلولي



شاب في مأزق

مصر

إخراج احمد صبحي



اقبل رجائي للدفن

الصومال، جيبوتي

إخراج محمد شيخ



مُختفي (اسم مؤقّت)

سوريا، لبنان، العراق، فرنسا

إخراج أنس زواهري



اكتب رسالة إلى صديقك الفرنسي

مصر

إخراج يمنى خطاب



كرامة

المغرب

إخراج فاطم العياشي



يونس في بلاد الشوق

مصر، السودان، السويد، النرويج

إخراج عبدالوهاب شوقي



سيارة الدار الآخرة للأفراح

فلسطين

إخراج وسام الجعفري



المساحة التي أسكنها

لبنان، فرنسا

إخراج جوزف خلوف، إيليز بوشليه (المعروفة أيضًا باسم ريتا زاهي)



حَدَثَ ما لم يَحْدُث

لبنان

إخراج إيلي كمال



بحر السنة

لبنان

إخراج جويل أبو شبكة





الأفلام في مرحلة التطوير

مدينة بلا أبواب

سوريا، قطر

إخراج إياد الجرود



اسافر الى جسدي

تونس، البرازيل

إخراج بسام بن ابراهيم



اعترافات جسد

لبنان، قبرص

إخراج ماريا غفري



+477 ليلة

فلسطين

إخراج عائشة عدلي



صحراء الأحلام

مصر، بلجيكا، فرنسا

إخراج منى لطفي



ويواصل ملتقى الإنتاج المشترك، على مدار عشر دورات، ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المنصات العربية الداعمة لصناعة السينما المستقلة، من خلال توفير بيئة مهنية تجمع بين أصحاب المشاريع وصناع القرار في قطاع الإنتاج والتمويل والتوزيع السينمائي.