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أخبار العالم

ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا إلى 35 حالة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:09 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
أعلن وزير الصحة في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية براد هازارد اليوم، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 35 حالة، وذلك عقب تسجيل 4 حالات إصابة جديدة.

وقال هازارد - خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن الحالة الأولى لرجل يبلغ من العمر 39 عاما عاد مؤخرا من إيران، والحالة الثانية لرجل يبلغ من العمر 53 عاما وصل مؤخرا من سنغافورة، في حين أن الحالة الثالثة لسيدة في الستينيات من عمرها عادت مؤخرا من كوريا الجنوبية، والحالة الرابعة لسيدة أيضا في الستينيات من عمرها وصلت مؤخرا من اليابان.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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