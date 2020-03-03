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أخبار العالم

البرهان يأمر بـ سحب الجنسية السودانية من 13 ألف شخص.. تفاصيل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:03 ص
رئيس مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل اعلام سودانية بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا يقضي بسحب نحو 13 ألف جنسية من أجانب، حصلوا عليها من قبل نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن مصادر لها بأن قرار البرهان، جاء بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة، حقوقي الطريفي إدريس دفع الله.

وقالت الصحيفة، إن القرار الصادر يقضي بمراجعة جميع جوازات السفر السودانية الممنوحة لأجانب بموجب قانون التجنيس، ما بين عامي 1989 - 2019، داخل وخارج البلاد، بحيث سيتم التأكد من سلامة الإجراءات.

كما ستقوم وزارة الداخلية بمراجعة ملفات التجنيس والرقم الوطني بالإدارة العامة للسجل المدني واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لسحب الجنسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن السلطات ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والفنية والإدارية لتنفيذ هذا القرار.

وجدير بالذكر أن الرئيس المخلوع عمر البشير يحاكم في قضايا فساد مالي، فيما يلاحقه القانون الدولي بجرائم حرب وإبادة وضد الإنسانية.

والبشير ملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور في 2003.

وخلع البشير بعدما نفذ مئات آلاف السودانيين احتجاجات بدأت في ديسمبر 2018 احتجاجا على زيادة أسعار الخبز، ثم تطورت إلى اعتصام قرب المقر العام لقيادة القوات المسلحة للضغط على الجيش للإطاحة بالبشير الذي حكم البلاد على مدى أكثر من ثلاثين عاما. وهو ما حصل في أبريل.
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