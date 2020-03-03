600 إصابة جديدة بـ كورونا في كوريا الجنوبية.. والرئيس يعلن الطوارئ

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، الثلاثاء، تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في البلاد إلى 4812 حالة.





وقال مركز المراقبة والسيطرة على فيروس كورونا القاتل التابعة لوزارة الصحة في كوريا الجنوبية، في بيان له: "إنه تم تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 4812 حالة، وقتل ثلاثة أشخاص بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل عدد الوفيات إلى 34 شخصا".





في سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع أن إجمالي عدد الجنود المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 31 جنديًا بعد تسجيل إصابة 3 جنود.





وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، إن بلاده "في حرب" مع فيروس كورونا الجديد.





وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن مون طلب في اجتماع لمجلس الوزراء من جميع الهيئات الحكومية العمل وفق "نظام طوارئ" على مدار الساعة لمراقبة الوضع.





وقدم الرئيس الكوري الجنوبي اعتذاره للشعب لعدم توافر إمدادات كافية من الكمامات الطبية.





وقال مون جاي إن، إن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه وضعا "خطيرا"، مشيرا إلى تراجع الاستثمارات والاستهلاك والأنشطة الصناعية.





وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس، الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.





وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة".





وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.