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حوادث

مقتل عامل وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة بسبب الخلاف على مبلغ مالى بالخانكة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:54 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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إبراهيم الهوارى

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر فى مشاجرة بسبب الخلافات المالية بمنطقة القلج بالخانكة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفي ومصاب بناحية المنية  القلج دائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول "محمود ث ب" 25 سنة،عاطل ومقيم المنية – القلج – دائرة المركز وتوفي إثر إصابته بجرح نافذ بالقلب من الناحية اليسرى وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وطرف ثاني عبدالناصر ح، ع " مصاب بجرح نافذ بالبطن وتم نقلة لمستشفى المطرية لتلقي العلاج.


وذلك بسبب وجود خلافات مالية بين الطرفين ولدي مطالبة الطرف الأول للطرف الثاني برد المبلغ المالي حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام علي اثرها الطرفان بالتعدي علي بعضهما البعض بسلاح ابيض مطواة كان بحوزة كل منهما مما ادي الي اصابة الأول التي أودت بحياته واصابة الثاني.


وبمواجهة الثاني أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين وضبط بحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن مطواة تم التحفظ عليها واخطرت النيابة فتولت التحقيق.
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