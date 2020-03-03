ولاية جورجيا الأمريكية تسجل حالتي إصابة بفيروس كورونا

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في ولاية (جورجيا) الأمريكية، تسجيل حالتي إصابة لشخصين بفيروس (كورونا) المستجد بعدما جاءت نتائج اختباراتهما إيجابية.





وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن حاكم ولاية (جورجيا) براين كيمب ومسئولي الولاية قالوا "إن اختبارات المواطنين الاثنين جاءت إيجابية بالفيروس بعد عودتهما من رحلة لإيطاليا؛ التي تشهد تفشي الوباء بشكل ملحوظ".





وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إعلان (جورجيا) عن الإصابتين يأتي بعد يوم من إعلان أول حالة إصابة في (نيويورك) وبعد أن أودى الفيروس بحياة ستة أشخاص في واشنطن.



