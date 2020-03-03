بعد فرز 90%.. نتنياهو يحصد 35 مقعدا وجانتس 31 والقائمة العربية المشتركة 17

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ23 بعد فرز حوالي 90% من الأصوات، حصول كتلة اليمين على 59 مقعدا، فيما يرتفع عدد مقاعد القائمة المشتركة إلى 17 مقعدا.





ووفقا للنتائج الرسمية المرحلية التي أعلن عنها صباح اليوم، الثلاثاء، يحصل حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو على 35 مقعدا، بينما تحالف "كاحول لافان" بزعامة بيني جانتس 32 مقعدا، و"القائمة العربية المشتركة" 17 مقعدا، و"شاس" 10 مقاعد، و"يهدوت هتوراه"، 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 7 مقاعد، وتحالف "العمل - جيشير- ميرتس" 7 مقاعد، وتحالف أحزاب اليمن المتطرف "يمينا" 6 مقاعد، بينما حزب "عوتسما يهوديت" لا يتجاوز نسبة الحسم.





وبهذه النتائج المرحلية، يحصل معسكر نتنياهو على 59 مقعدا، فيما معسكر غجانتس (كاحول لافان وتحالف العمل - ميرتس) على 39 مقعدا.



