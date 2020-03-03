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أخبار البلد

مصر للطيران تواصل نشر تحذيرات للعاملين للتوعية بفيروس كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:43 ص
احمد عادل رئيس الشركة
احمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
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نورهان خفاجي

تواصل شركة مصر للطيران، نشر تحذيرات دورية للعاملين بها والشركات التابعة لها، للوقاية من فيروس كورونا القاتل، خاصة بعد انتشاره السريع في عدد من الدول ومنهم مصر.

ونشرت الشركة، لافتات توعوية حول أعراض المرض تتمثل في درجة الحرارة والسعال والتهاب في الحلق وكحة وضيق في التنفس والتهاب رئوي في الحالات الشديدة وفشل كلوي مع المرضي الذين يعانون من نقص المناعة، وأيضا طرق انتقاله من شخص إلي أخر وكيفية الوقاية منه.

وأوضحت الشركة، في منشوراتها، أن الفيروس ينتقل عن طريق الرزاز المتطاير من المريض أثناء الكحة أو العطس، وأيضا عند لمس الاسطح والأدوات الملوثة ثم لمس الأنف والفم بعدها.

وشددت الشركة على العاملين، ضرورة اتباع طرق الوقاية من غسل اليدين وتغطية الأنف والفم عن السعال والعطس، وتجنب الاتصال المباشر مع شخص يظهر عليه أعراض المرض.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران، علقت رحلاتها الجوية إلي المدن الصينية، منذ مطلع فبراير الماضي، على أن يتم الاستئناف وفقا لتطورات الأوضاع والدراسات حول الفيروس.

مصر للطيران تواصل نشر تحذيرات للعاملين للتوعية بفيروس كورونا
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