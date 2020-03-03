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رياضة

الفساد يحاصر الكاف.. استقالة حجى تورط أحمد أحمد والفيفا يترقب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:16 م
أحمد أحمد رئيس الكاف
أحمد أحمد رئيس الكاف
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عمرو الحلوانى
أصبح الملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فى ورطة حقيقة نتيجة الأحداث التى تفرض نفسها بقوة داخل أركان الكاف خلال الفترة الحالية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات قوية داخل الكاف، بعد أن فاجأ المغربي معاذ حجى السكرتير العام الجميع بتقديم استقالته فى ظل رفضه لجميع تجاوزات رئيس الكاف ومخالفته الإدارية والمالية.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن معاذ حجى عاش أياما صعبة داخل الاتحاد الإفريقي فى ظل الأشياء الغريبة التى يرتكبها أحمد أحمد رئيس الكاف -كما وصف التقرير-.

ولم يكن معاذ حجى هو الوحيد الذى رفض مخالفات أحمد أحمد داخل الكاف، وقرر الابتعاد عنه خشية المصير المجهول والدخول فى النفق المظلم مع الملجاشي أحمد أحمد، وشهدت السنوات القليلة الماضية دخول العديد من الشخصيات فى خلاف حاد مع رئيس الكاف الحالى وعلى رأسهم الراحل عمرو فهمى الذى وصفه بالفاسد الذى يستخدم كل صلاحياته لتحقيق أرباح خاصة وتقدم بدعاوى دولية ضده.

وكان معاذ حجى تم تعيينه من قبل أحمد أحمد رئيس الكاف بعد الإطاحة بالمصري عمرو فهمي، الذي دخل في خلاف حاد مع رئيس الكاف بسبب سياسات أحمد أحمد الغريبة فى إدارته للاتحاد الإفريقي.

وتشير كل المؤشرات إلى أن أيام أحمد أحمد أصبحت قليلة داخل الكاف، خاصة فى ظل المراقبة الدولية الشديدة عليه فى الوقت الحالى من قبل الاتحاد الدولى "فيفا" وبدأت لجان الفيفا فى التحرى والإطلاع على جميع التفاصيل وإدارة شئون الكاف وفى حال اكتشاف تهمة رسمية سيتم الإطاحة برئيس الكاف بشكل فورى.

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