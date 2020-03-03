مباحث المصنفات تشن حملات مكبرة على المخالفين بالقاهرة والجيزة

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملات أمنية مكبرة لضبط جميع المخالفات فى مجال عمل الإدارة.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من القضايا فى مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية.





ففى مجال العرض العام تم ضبط 3 قضايا عرض عام بالمقاهى والكافتيريات "بدون ترخيص"، بنطاق مديرية أمن الجيزة، وفى مجال محال الألعاب الإلكترونية تم ضبط 3 محال للألعاب الإلكترونية تعمل "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الجيزة، وفى مجال مكافحة جرائم المصنفات تم ضبط شركة للبرمجيات "بدون ترخيص"– كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبداخلها وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج تشغيل أجهز الحااسب الآلى، وبرامج مونتاج صوتى مقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.





وفى مجال مكافحة جرائم المطبوعات تم ضبط 2 مطبعة "تعمل بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وضبط 2 مكتبة وورشة يعملون "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.



