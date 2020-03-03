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مرأة

بـ الصيفي.. جيسي عبده تتألق بـ تيشرت نص كم

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:17 م
جيسي عبده
جيسي عبده
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آلاء حسن
شاركت جيسي عبده، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة وأنيقة.

وظهرت جيسي عبده، بتي شيرت أبيض وبنطلون جلد، ونسقت معهم شنطة وسط باللون الأسود تليق بإطلالتها.

ووضعت جيسي عبده، ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر.


وتركت جيسي عبده شعرها منسدلًا على كتفيها مما يلائم إطلالتها، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها. 
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