لكبار السن.. القيلولة علامة على الإصابة بهذه الأمراض

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون أمريكيون من كلية الطب النفسي بجامعة ستانفورد، إن كبار السن الذين يأخذون قيلولة بعد الظهر، قد تكون علامة اولية على إصابتهم بأمراض القلب و السرطان.



وقام الباحثون بمراجعة بيانات ما يقرب من 11000 شخص، وكان اغلبهم كبار في السن، ويحصلون على عدد ساعتين من القيلولة خلال فترة الظهر، وقد وجد الباحثون انهم اكثر عرضة لأمراض القلب بمعدل مرتين ونصف.



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ووجد الباحثون، ان النوم خلال فترة الظهيرة بالنسبة لكبار السن، او القيلولة يمكن ان تكون علامة على الإصابة بالسرطان، وزيادة نسبة الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل، والزهايمر، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتعتبر القيلولة خلال النهار عند كبار السن علامة على فرط النوم ، وهي حالة تعرف باسم النعاس المفرط أثناء النهار حتى بعد قضاء سبع ساعات أو أكثر من النوم خلال الليل يمكن أن تكون مرهقة بالنسبة للبعض ، مما يؤثر على طريقة أدائهم في العمل وفي الأنشطة الروتينية الأخرى.



وقال البروفيسور موريس أوهايون ، المؤلف الرئيسي في جامعة الطب النفسي بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا، إن الاهتمام بعدد ساعات النوم لدى كبار السن يمكن، أن يساعد الأطباء على التنبؤ بالظروف الطبية المستقبلية ومنعها لديهم





وفي الآونة الأخيرة ارتفعت معدلات الإصابة بأمراض القلب 2.5 مرة بين المشاركين الذين أبلغوا عن نومهم لعدد ساعات طويلة بعد الظهر أثناء النهار، والأكثر من ذلك ، أن حالات السكري وارتفاع ضغط الدم كانت أعلى بمقدار 2.3 مرة.



وأفاد البروفيسور أوهايون، انه تشير النتائج إلى أن فرط النوم عند المسنين يمكن أن يكون علامة مبكرة على تطور الحالة الطبية، إصابتهم بالخرف وأمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم.



ويقول الخبراء إن الفوائد الصحية للنوم لمدة ثماني ساعات في الليل تختلف تمامًا عن الحصول على عدد ساعات من النوم خلال النهار، وهو الأمر الذي يمكن ان يتسبب في التأثير على ساعة الجسم البيولوجية.