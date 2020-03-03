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تعليم

جامعة المنصورة تحيي ذكرى كوكب الشرق باحتفالية كلثوميات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:43 م
تحيي ذكرى كوكب الشرق
تحيي ذكرى كوكب الشرق باحتفالية
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همت الحسينى
تنظم اللجنة الفنية باتحاد الطلاب بجامعة المنصورة بالتعاون مع إدارة النشاط الفنى بإدارة رعاية الطلاب  احتفالية  "كلثوميات" لإحياء ذكرى وفاة كوكب الشرق وسيدة الغناء العربى "أم كلثوم" وذلك غدا الأربعاء الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة وإشراف الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطلاب  وتنظيم الدكتورة ولاء عبد الفتاح منسق الأنشطة الطلابية الخارجية ، الدكتور عمرو المرسى منسق الأنشطة بكلية التربية النوعية ، إبراهيم فهمى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، سلامة أشرف رئيس اتحاد الطلاب.
 
وتتضمن الاحتفالية معرض فنى ورسومات خاصة بحياة كوكب الشرق أم كلثوم، أعمال تصوير ضوئي  لزيارة طلاب الجامعة لمتحف أم كلثوم بالقاهرة  كما  تتضمن الاحتفالية  روائع  أغنيات كوكب الشرق يقدمها فريق كورال الجامعة  من خلال فقرات  تمثيلية غنائية تجسد حياة أم كلثوم و لحظات تاريخية فاصلة في حياتها منذ  طفولتها حيث كانت تقرأ التواشيح الدينية إلى جانب والدها، ثم شهرتها في عالم الغناء واقترابها من عالم الفن والشهرة  وتحولها من شخصية إنسانة ريفية بسيطة الى شخصية شقت طريقها ونجحت في عالم الفن  لتتحول إلى أيقونة فنية كبرى في مصر والوطن العربي.

وأكد الدكتور محمد عطية أن الاحتفالية تأتى انطلاقا من اهتمام الجامعة  بالأنشطة الطلابية وتشجيع المواهب  المختلفة وحث الطلاب  على  الاهتمام  بالفنون والنجاح و مواجهة الابتذال وتوجيه الأنظار إلى التراث الراقي للفنون وتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفني لعظماء الموسيقى العربية لإعادة تشكيل وعى المجتمع من خلال إبراز النماذج المشرفة الفنية.

فيما يأتى إحياء ذكرى سيدة الغناء العربي "أم كلثوم"  فهى أحد مشاهير محافظة الدقهلية  ونموذج يحتذى به و تعد أهم أيقونات الطرب فى العالم العربى والتى تعد أعمالها نموذجًا للتفرد و ما زالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى  والعربى.
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