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رياضة

تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في بريتوريا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قاد توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،  فقرة بدنية مطولة للاعبين في بداية المران، الذي أقيم عصر اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا.

وخاض الفريق مرانًا قويًّا اشتمل على جانب فني وبدني، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة صن داونز، التي تقام الثالثة عصر السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانًا خفيفًا، أمس، لفك العضلات والتخلص من الإجهاد العضلي، بعد الوصول إلى بريتوريا، فيما خاض اليوم مرانًا قويًّا، اشتمل على جوانب فنية وخططية.

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