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أخبار العالم

ارتفاع حاد في وفيات وإصابات كورونا بإيطاليا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ارتفع إجمالي عدد وفيات ومصابي فيروس كورونا الجديد في إيطاليا اليوم الثلاثاء، بشكل كبير.

وحسب "رويترز"، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 79 شخصا فيما تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حاجز 2500 شخص.

إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم استبعاد خطر تحول فيروس كورونا إلى وباء.

وقال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، إن معدلات الوفاة بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد" من تلك الناجمة عن وفيات فيروس الإنفلونزا.

وأضاف أنه "جار العمل على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر كورونا، لكن معدلات الوفاة بسبب كورونا أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا".

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