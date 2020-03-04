اليوم.. قطع المياه عن مناطق بـ مصر الجديدة لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن 10 مناطق بمنطقة مصر الجديدة، لمدة 8 ساعات تبدأ من الثامنة مساء اليوم الأربعاء وحتى الرابعة صباحا من اليوم التالي.

حددت الشركة في بيان لها اليوم، المناطق التي سيتم قطع عنها الخدمة مؤقتًا نظرًا لأعمال الصيانة من بينها ميادين الإسماعيلية، سفير، تريومف، عثمان بن عفان، الـ7 عمارات، مستشفي الجلاء والطيران، شارع عمر بن الخطاب، أرض الجولف، مساكن ألماظة".

طالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين بالمناطق المُتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بتلك المناطق وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.​