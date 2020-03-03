في حجم جبل إيفرست.. كويكب عملاق يهدد بتدمير الأرض الشهر المقبل.. تفاصيل

يرجح العلماء أن كويكبا ضخما، تم اكتشافه قبل 22 عاما، على وشك الاصطدام بكوكب الأرض خلال الشهر القادم.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الكويكب الضخم في حجم جبل إيفرست، ومن المتوقع أن يمر بجوار الأرض في الشهر المقبل، ويصل حجم هذا الكويكب إلى حجم جبل إيفرست.









تم اكتشاف الكويكب الضخم في عام 1998، وفي حالة اصطدامه بكوكب الأرض فإنه سيتسبب في تدمير الكوكب بأكمله.





وطمأن العلماء والخبراء البشر بنتائج مبشرة وهي أن احتمالية اصطدامه بكوكب الأرض ضعيفة جدا.





ويحمل الكويكب الضخم اسم 52768 (1998 OR2)، ويتراوح عرضه بين 1 و 2.5 ميل ويمر على مسافة 3990791 ميلًا، ويتحرك بسرعة تقدر بـ 19461 ميلًا في الساعة، و تم اكتشاف الكويكب لأول مرة بواسطة وكالة ناسا في أواخر التسعينيات.



