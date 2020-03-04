اتحاد الكرة يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن بدء تطبيق تقنية الـ VAR في الدوري

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا، في الواحدة ظهر بعد غدٍ الخميس، في المقر الرئيسي للاتحاد، بحضور رئيسه، عمرو الجنايني، وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي؛ للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).





ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراضًا للخطوات التي اتخذها الاتحاد المصري في هذا الشأن، وعرضًا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.





ويطبق الـ VAR لأول مرة، خلال مباراة إنبي وطلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، والتي يستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري.

