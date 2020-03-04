تعرف على إيرادات The Invisible Man حول العالم.. فيديو

حصد فيلم الرعب والإثارة The Invisible Man إيرادات بلغت 50 مليون دولار أمريكي حول العالم في الأسبوع الأول من عرضه.





حقق فيلم The Invisible Man إيرادات وصلت لـ 30 مليونا و281 ألف دولار أمريكي، أما في باقي دول العالم وصلت إيراداته لـ20 مليونا و100 ألف دولار امريكي.





وتدور أحداث الفيلم عند وفاة زوج سيسيليا ويترك لها ثروته تشك في أن وفاته كانت مجرد خدعة بينما تتحول سلسلة من المصادفات إلى الفتاكة وتعمل سيسيليا لإثبات أنها تطارد من قبل شخص لا يمكن لأحد رؤيته.





الفيلم من بطولة اليزابيث موس، واوليفير جاكسون، والديس هودجي، وستورم ريد.