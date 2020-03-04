مناطق الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشمال سيناء



وأضاف خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة، المهندس أحمد القصاص، مدير المناطق الصناعية، المهندس حسام الشريف، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، اشرف عليوة، مدير عام إدارة الاستثمار، دعاء احمد، مدير إدارة بناء وتنمية القرية، أنه تم وضع الخريطة الاستثمارية بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



أكد علي أن الخريطة الاستثمارية تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والميزة التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، مع إعطاء أولوية للصناعات التي تخفض قيمة الاستيراد، وتطوير تلك الصناعات بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة.



وتضم الخريطة الاستثمارية، مجمع الصناعات الصغيرة والحرفية بالعريش، وسوق الجملة بالعريش، منطقة الصناعات المتوسطة ببئر العبد، منطقة الصناعات الصغيرة بنخل، الي جانب مقترح لانشاء منطقة للصناعات الحرفية بالحسنة، ومنطقة متخصصة لصناعة الملح شمال قرية الروضة ببئر العبد، ومناطق متخصصة للإنتاج الداجني شرق قرية السر والقوارير وشمالها والقسيمة بنخل وجعل ببئر العبد.



مع الاهتمام بالمشروعات السياحية من خلال تطوير طريق الحج القديم ومسار العائلة المقدسة، ورفع كفاءة منطقة الفرما ببالوظة، وتطوير شاطي العريش.



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مع الاهتمام بالمشروعات السياحية من خلال تطوير طريق الحج القديم ومسار العائلة المقدسة، ورفع كفاءة منطقة الفرما ببالوظة، وتطوير شاطي العريش.اقرأ أيضا

أعلن أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن وضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.