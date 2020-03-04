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أخبار العالم

شنق نفسه.. انتحار مصري في الكويت.. تفاصيل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:45 م
انتحار مصري في الكويت
انتحار مصري في الكويت
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دعاء أبوهشيمة
أقدم حارس عمارة مصري مقيم بالكويت، على شنق نفسه في غرفته بمنطقة الفنطاس، مستخدما سلك نحاسي لفه حول رقبته.

وأفادت التحريات بأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا عن وجود حالة انتحار داخل عمارة في منطقة الفنطاس، فتحركت دوريات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المكان المحدد، وعند وصولهم، تبين أن الضحية مصري في الأربعينات من العمر، يعمل حارسًا للعمارة نفسها، وشنق نفسه بسلك نحاسي مربوط أعلى سقف غرفته الخاصة".

وأضاف المصدر أن: "دوافع الانتحار لا تزال غير مؤكدة، إلا أن التحريات الأولية تشير إلى أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، حسب إفادة أصدقائه الذين افتقدوه في الأيام الماضية".

ولفت المصدر إلى أن "رجال الأدلة الجنائية حضروا إلى المكان وأحالوا الجثة إلى الطب الشرعي".
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